FIBA σε ΠΑΟΚ και κόσμο: «Ευχαριστούμε για την τέλεια ατμόσφαιρα» (vid)

Περισσότεροι από 8.500 φίλοι του Δικεφάλου δημιούργησαν μια εκπληκτική μπασκετική ατμόσφαιρα στον δεύτερο τελικό με την Μπιλμπάο, με τις φαντασμαγορικές εικόνες να κάνουν τον γύρω του κόσμου.

«Σας ευχαριστούμε φίλοι του ΠΑΟΚ για την τέλεια ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε για τους ιστορικούς τελικούς» έγραψε η διοργανώτρια αρχή δημοσιεύοντας και ένα σχετικό βίντεο.

It just hits different. 🔥



Thank you @PAOKbasketball fans for creating the perfect atmosphere for a historic #FIBAEuropeCup finals! 🙌 pic.twitter.com/Off2aNcL5I