Ο Παναθηναϊκός αποθέωσε τον κόσμο του: «Έχετε ποτέ δει κάτι σαν και αυτό;» (vid)

Μοναδική ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ για το Game 2 των play-off κόντρα στην Εφές, αναγκάζοντας την "πράσινη" ΚΑΕ να τους υποκλιθεί.

Ο Παναθηναϊκός έγραψε στο X: “Έχετε ποτέ δει κάτι σαν και αυτό; Οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι οι καλύτεροι στον κόσμο”.

HAVE YOU EVER SEEN ANYTHING LIKE THIS?! 🤯#PAOFans 👉🏼 THE BEST FANS IN THE WORLD 💚☘️#WeTheGreens #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #RoadToAbuDhabi pic.twitter.com/eXhmZKOsWq