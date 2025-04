Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ MVP των Game 1

Ασταμάτητος ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο Game 1 απέναντι στην Αναντολού Εφές, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό σε μία σπουδαία ανατροπή (87-83) και στο 1-0 στη σειρά των play offs της EuroLeague.

Ο Ισπανός φόργουορντ έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με την πράσινη φανέλα, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 20 πόντους, 16 ριμπάουντ και το εντυπωσιακό 40 στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), επίδοση που ήταν η κορυφαία στην πρεμιέρα της φάσης των «8». Όπως ήταν φυσικό, αναδείχθηκε MVP των Game 1.

Δεύτερος σε αξιολόγηση αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού, που έκανε επίσης σπουδαία εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βούλγαρος φόργουορντ μέτρησε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα,, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο PIR και παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη νίκη των «ερυθρολεύκων» με 84-72.

Juancho Hernangomez is the MVP of Game 1 in the Playoffs 🚨



His career-high PIR of 40, the joint third highest PIR recorded by a player in modern playoff history, pushed Panathinaikos to a comeback win 💯



MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/AfM8aU6cpl