Ταβάρες: «Σε κάθε σημαντικό παιχνίδι, χρεώνομαι δύο γρήγορα φάουλ»

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε χθες δυνατά το παιχνίδι με τη Ρεάλ, με τους Ισπανούς να κυνηγούν το σκορ σε όλο το ματς, αλλά δεν μπόρεσαν να μειώσουν τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό πόντων. Ο Έντι Ταβάρες εξέφρασε μετά το τέλος του αγώνα τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι τον χρέωσαν οι διαιτητές με δύο γρήγορα φάουλ, κάτι που το έχει παρατηρήσει να γίνεται σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια. Ωστόσο παραδέχτηκε ότι δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά η ομάδα του.

«Δεν ήμασταν έτοιμοι. Σαν ομάδα ξέρουμε ότι μπορούμε να μαρκάρουμε τον καθένα και ξέρουμε ότι μπορούμε να αμυνθούμε καλύτερα. Απόψε (σ.σ.: χθες) δεν ήμασταν έτοιμοι για κάποιον λόγο. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Αυτό είναι το κλειδί. Αν δεν παίξουμε άμυνα, δεν πρόκειται να κερδίσουμε, γιατί δεν τερμάτισαν τυχαία πρώτοι στην κανονική περίοδο», ανέφερε ο σέντερ της Ρεάλ.

Με το σκορ να είναι 14-4 στο 5ο λεπτό του αγώνα, ο Ταβάρες χρεώθηκε με το δεύτερο φάουλ του και έκατσε στον πάγκο, χωρίς να επιστρέφει άλλο στο πρώτο ημίχρονο. Τέλειωσε το ματς με 7 πόντους και μάζεψε μόλις δύο ριμπάουντ, ενώ έκανε τέσσερα λάθη, σε μια φτωχή για τα δεδομένα του εμφάνιση.

«Χρεώθηκα νωρίς με δύο φάουλ. Πφφ… δεν ξέρω. Σε κάθε παιχνίδι πάντα με χρεώνουν με δύο γρήγορα φάουλ στην πρώτη περίοδο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Σε κάθε παιχνίδι έχω πάντα δυο γρήγορα φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο», σχολίασε.

«Προσπαθώ να το αποφύγω, αλλά μοιάζει αδύνατο. Οταν έχεις δύο γρήγορα φάουλ, είναι δύσκολο να είσαι επιθετικός. Κάθε φορά που είχε επιθετικός, ρισκάρεις με ένα 3ο ή 4ο φάουλ. Ήταν τα φάουλ. Είναι δύσκολο, αλλά προσπαθώ πολύ να μην μπλέκω με φάουλ τόσο νωρίς», πρόσθεσε.

Για το πόσο έντονα ζούσε ο πάγκος της Ρεάλ το παιχνίδι και πώς αντιδρούσαν στις διαιτητικές αποφάσεις, ο Ταβάρες σημείωσε: «Προσπαθούσαμε πολύ να παίξουμε ισότιμα. Νομίζω ότι δεν πήραμε κάποια σφυρίγματα, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Παίζουν εντός έδρας, οπότε υπάρχει μεγάλη πίεση. Για εμάς και τους διαιτητές, για όλα. Εξαρτάται από το παιχνίδι. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ήταν καλύτεροι από εμάς».



👀 Tavares baffled by the quick fouls that were called against him in one more important game! pic.twitter.com/OeGE1MYUXo