Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει απόψε κάτι που δεν έχει ποτέ στην ιστορία του!

Έχοντας κατακτήσει επτά φορές την Ευρωλίγκα, φαινομενικά θα έπρεπε να το έχει πετύχει πολλάκις σε σειρά πλέι οφ, ωστόσο ο Παναθηναϊκός κυνηγάει σήμερα κάτι που δεν έχει ξανακάνει ποτέ: Το 2-0 σε σειρά best of five!

Μια από τις πιο πετυχημένες ομάδες της Euroleague είναι ο Παναθηναϊκός, μετρώντας επτά τρόπαια, αλλά δεν φτάνει ποτέ με άνεση σε φάιναλ φορ, από τη σεζόν 2008-09 που άλλαξε το φορμάτ και απαιτούνταν τρεις νίκες στα προημιτελικά για την πρόκριση. Ποτέ δεν έχει προηγηθεί 2-0 σε σειρά best of five σε δέκα συμμετοχές στα πλέι οφ της διοργάνωσης και αυτό καλείται να κάνει απόψε απέναντι στην Εφές. Στον δρόμο για το 5ο αστέρι το 2009 στο Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη Σιένα στα προημιτελικά. Οι «πράσινοι» πήραν το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, αλλά οι Ιταλοί έκαναν το μπρέικ στη συνέχεια. Όμως η ομάδα του Ζέλικο Ομπράνοβιτς απάντησε με δύο νίκες στην Ιταλία και ταξίδεψε στο Βερολίνο, όπου πήρε και το τρόπαιο. Το 2011 ο Παναθηναϊκός στον δρόμο για το φάιναλ φορ της Βαρκελώνης, όπου έραψε το 6ο αστέρι στη φανέλα του, έκανε ένα μικρό θαύμα. Απέκλεισε την Μπαρτσελόνα στα πλέι οφ, έχοντας μειονέκτημα έδρας. Με μια νίκη εκτός έδρας και δύο στο «καυτό» ΟΑΚΑ, το «Τριφύλλι» κατάφερε να πάρει πανηγυρικά την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός βρήκε την Μπαρτσελόνα ξανά απέναντί του στα πλέι οφ του 2013, πάλι με μειονέκτημα έδρας, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να κάνει μπρέικ στο πρώτο ματς, να πάρει μια νίκη στο ΟΑΚΑ και τελικά να χάσει την πρόκριση στο 5ο ματς στη Βαρκελώνη. Στα πλέι οφ του 2014 αντιμετώπισαν οι «πράσινοι» την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με μειονέκτημα έδρας, γνωρίζοντας δύο ήττες στη Ρωσία, ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 στην Αθήνα, αλλά έχασαν την πρόκριση στο 5ο παιχνίδι. Κάτι ανάλογο έγινε και το 2015, όπου πάλι ο Παναθηναϊκός κλήθηκε και δεν κατάφερε να περάσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη διαδικασία των πλέι οφ, χάνοντας τη σειρά με 3-1. Το 2016 και το 2017 ο Παναθηναϊκός έχασε με 3-0 στα πλέι οφ από τις Λαμποράλ Κούτσα και Φενέμπαχτσε αντίστοιχα, χωρίς να καταφέρει να βγάλει αντίσταση. Το 2018 και το 2019, η Ρεάλ Μαδρίτης έκοψε τον δρόμο των «πρασίνων» προς το φάιναλ φορ, επικρατώντας με 3-0 και 3-1 στις σειρές των αγώνων. Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στο φάιναλ φορ το 2024, που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση του τροπαίου για 7η φορά στην ιστορία του, πέρασε από τα παιχνίδια των πλέι οφ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχασε το πρώτο παιχνίδι, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο φάιναλ φορ του Βερολίνου, κάνοντας το 3-2 στη σειρά.