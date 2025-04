Συναγερμός στους Ουόριορς με Μπάτλερ: Xτύπησε στην λεκάνη και θα υποβληθεί σε αξονική! (vid)

Ο πολύπειρος φόργουορντ, λίγο πριν την λήξη του πρώτου δωδεκαλέπτου, είχε άτσαλη πτώση στο παρκέ με την λεκάνη, μετά από σκληρό φάουλ του Άμεν Τόμπσον και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την αναμέτρηση.

Ο Μπάτλερ πήγε στα αποδυτήρια, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για κάκωση της λεκάνης και την Πέμπτη (24/4) θα υποβληθεί σε αξονική για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Jimmy Butler hit the ground hard after being undercut by Amen Thompson 😳 pic.twitter.com/Icd2wBF50U