Οι Καβαλίερς κατέγραψαν μυθικό ρεκόρ με τα τρίποντα κόντρα στους Χιτ (vid)

Οι παίκτες του Κένι Άτκινσον, πήραν «φωτιά» στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, όπου έκαναν επί μέρους 43-27 σημειώνοντας 11 τρίποντα (!), σε μια επίδοση που δεν έχει ξαναγίνει σε αγώνα για τα playoffs.

Τα 11 τρίποντα που σημείωσαν οι Καβαλίερς στο δεύτερο δωδεκάλεπτο είναι τα περισσότερα που έχουν σημειωθεί σε μια περίδο, από την σεζόν 1997-1998, με τους «Καβς» να καταγράφουν αυτό το ιστορικό ρεκόρ.

