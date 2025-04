Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε MVP της Euroleague, αλλά ο κόσμος του Ολυμπιακού έδειξε τη στήριξή του στον Βούλγαρο πάουερ φόργουορντ.

Οι «ερυθρόλευκοι» στις εξέδρες του ΣΕΦ μόλις είδαν τον Βεζένκοφ να βγαίνει για προθέρμανση, πριν από το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φώναξαν ρυθμικά: "MVP, MVP".

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ:

Olympiacos fans have their own EuroLeague MVP 🙌



Fans welcomed Sasha Vezenkov with 'MVP' chants ✊ pic.twitter.com/YUlCSe841f