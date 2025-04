Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Μενσά

Η ομάδα του Πειραιά ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό άσο, τον οποίο όπως έχει αποκαλύψει το SDNA επιθυμεί να αποκτήσει η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Γκανέζος άσος έπαιξε σε 9 παιχνίδια με τους «ερυθρόλευκους», έχοντας 3,9 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 11,8 λεπτά κατά μέσο όρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γκανέζο σέντερ, Νέιθαν Μενσά και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Olympiacos BC announces that the team and Nathan Mensah have terminated their collaboration and wishes him all the best in his career.