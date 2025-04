Έπος: Φίλος των Πέισερς μετρούσε τα δευτερόλεπτα στις βολές του Γιάννη με αυτοσχέδιο χρονόμετρο! (vid)

Έχει γίνει συνήθεια, με σαφή στόχο να αγχώσουν φυσικά τον «Greek Freak», να μετρούν στο ΝΒΑ τα δευτερόλεπτα στις βολές του Γιάννη, κάτι που οι φίλοι των Πέισερς έκαναν και στο Game 1.

Στο δεύτερο παιχνίδι όμως της πρώτης φάσης των πλέι οφ το πήγαν σε άλλο... level, αφού φίλαθλος της ομάδας της Ιντιάνα κρατούσε στα χέρια αυτοσχέδιο χρονόμετρο και με τον δείκτη μετρούσε τα δευτερόλεπτα του Γιάννη στις βολές!

Το τρικ πάντως δεν είχε και μεγάλη επιτυχία, αφού ο Έλληνας άσος είχε 34 πόντους, 18 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 μπλοκ σε 40 λεπτά συμμετοχής, με τους Μπακς ωστόσο να χάνουν και να είναι στο 0-2.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Pacers fans aren’t letting Giannis off the hook with the free-throw countdowns 😂pic.twitter.com/xtE67EqJth