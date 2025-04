Το μήλο κάτω από τη μηλιά: Λεσόρ και υιός πανηγυρίζουν τη νίκη του Παναθηναϊκού (vid)

Ο Γάλλος σέντερ είναι θηρίο στο κλουβί και όπως και ο ίδιος έχει δηλώσει του είναι δύσκολο να βλέπει τους συμπαίκτες του και να μην αγωνίζεται. Το πάθος του όμως ξεχειλίζει και από την άκρη του πάγκου.

Ο Λεσόρ έζησε έντονα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές, το ίδιο ισχύει όμως και για τον γιο του, που στο φινάλε είχε ανέβει πάνω στη διαφημιστική πινακίδα και πανηγύριζε με τον πατέρα του στις χαμένες βολές του Βενσάν Πουαριέ.

Ενώ φυσικά μετά το ματς πήγε μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων για το καθιερωμένο πλέον τελετουργικό μετά από κάθε αναμέτρηση του «τριφυλλιού».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Teach them young is the expression 🤝



Like father, like son @ThiasLsf ☘️ pic.twitter.com/dPBveOYvQu