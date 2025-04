Το video με τον… άρρωστο πανηγυρισμό του Σλούκα!

Ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης κατέθεσε ψυχή στο glass floor απέναντι στην τουρκική ομάδα και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να γυρίσει το «τριφύλλι» το ματς και να κρατήσει το πλεονέκτημα της έδρας.

Απόρροια και το ξέσπασμα στο τέλος της αναμέτρησης με την Εφές, με τον Σλούκα, που έχει φάει με τα κουτάλια αυτά τα παιχνίδια, να καταλαβαίνει πόσο σημαντική ήταν η νίκη για τον Παναθηναϊκό.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Kostas Sloukas erupts with emotions at the end of GAME 1 😤 pic.twitter.com/gjaggHIBLV