Ο γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς, κέρδισε την «μάχη» κόντρα στους Μαλίκ Μπίσλι και Τάι Ζερόμ, αφού αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος έκτος παίκτης της φετινής σεζόν.

O Πρίτσαρντς προερχόμενος από τον πάγκο, κατέγραψε 14.3 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά αγώνα σε 80 εμφανίσεις, βοηθώντας τα μέγιστα τους «Κέλτες».

The 2024-25 Kia NBA Sixth Man of the Year is... Payton Pritchard!#NBAAwards | #KiaSixth | @Kia pic.twitter.com/AJrraJicox