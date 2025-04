Στα 30.6'' πριν την λήξη του αγώνα και με το σκορ στο 82-80 υπέρ του Παναθηναϊκού, ο Κέντρικ Ναν πάσαρε στον Τζέριαν Γκαρντ που ήταν αφύλακτος στην γωνία, με τον Αμερικανό γκαρντ να «εκτελεί» τους Τούρκους.

Δείτε παρακάτω την τρίποντη-μαχαιριά του Τζέριαν Γκραντ:

That DAGGER by @JerianGrant was something else... 😮‍💨🗡️☘️ pic.twitter.com/C3GvVbpLi6