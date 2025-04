Ο Μποντιρόγκα βράβευσε τον Ναν ως MVP της Euroleague (vids)

Ο Μποντιρόγκα βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Game 1 των πρωταθλητών Ευρώπης απέναντι στην τουρκική ομάδα και πριν την έναρξη του ματς βράβευσε τον Αμερικανό άσο ως MVP της φετινής Euroleague.

Το ΟΑΚΑ σηκώθηκε στο πόδι κι επικράτησε χαμός αποθεώνοντας και πάλι τον Κέντρικ Ναν, φωνάζοντας «MVP, MVP, MVP», με τον Αμερικανό άσο να ανταποδίδει.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

THE MVP IN FRONT OF HIS CROWD! ☘️👏 @nunnbetter_ @Paobcgr pic.twitter.com/LgjwNkJLyh

Dejan Bodiroga and the MVP 🥶 @nunnbetter_ receives the award in front of the @Paobcgr fans! pic.twitter.com/LWrclQyirg