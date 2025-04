Από τα χέρια του Γιαννακόπουλου παρέλαβε το βραβείο του MVP ο Ναν: «Το σίδερο ακονίζει σίδερο, δεν είναι το μόνο που θέλω φέτος» (vid)

Ο Αμερικανός άσος αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης, με τον Nαν να παραλαμβάνει το βραβείο από τα χέρια του Γιαννακόπουλου.

Ο ισχυρός άντρας των πρωταθλητών Ευρώπης βρέθηκε στο ΟΑΚΑ μαζί με τον γιο του, Παύλο, κι ήταν αυτός που έδωσε στον Ναν το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη υπό τις ιαχές «ΜVP, MVP, MVP».

Ο Αμερικανός άσος στην ομιλία του προς την υπόλοιπη ομάδα ανέφερε: «Αυτό εδώ είναι μια απόδειξη για όλους σας. Με εμπιστευτήκατε, καταλαβαίνετε τι λέω; Βλέπετε τη δουλειά μου και εμπνέομαι από εσάς. Είναι σαν σίδερο που ακονίζει άλλο σίδερο σε αυτό το σημείο. Ξέρετε τι λέω; Χωρίς αυτό, χωρίς εμένα. Δεν υπάρχω εγώ χωρίς εσάς. Κι αυτό δεν είναι το μοναδικό που θέλω να κρατήσω φέτος»!

Με τον Γιαννακόπουλο να συμπληρώνει: «Μια ομάδα, μια οικογένεια! Λίγα παιχνίδια ακόμα».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐕𝐏 𝐭𝐫𝐨𝐩𝐡𝐲 🏆 @Paobcgr owner Giannakopoulos and his son presents @nunnbetter_ with the award 👏



Family club and a trophy not just for Nunn, but for the team 🗣️ pic.twitter.com/qryhgiA2eu