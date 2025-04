Η selfie του Ναν με το βραβείο του MVP (pic)

Ο Κέντρικ Ναν διανύει μία εκπληκτική σεζόν με τον Παναθηναϊκό AKTOR, και οδήγησε τους πρωταθλητές Ευρώπης στην τρίτη θέση της regular season στην Euroleague, παρά όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι «πράσινοι».

Έτσι, με τις επιδόσεις του κατάφερε να κερδίσει το βραβείο του MVP, όπως ανακοίνωσε η Euroleague. Μάλιστα, λίγο αργότερα η διοργανώτρια Αρχή δημοσίευσε και την selfie που έβγαλε ο Αμερικανός σταρ με το βραβείο.

Δείτε την φωτογραφία:

Now that’s a selfie 🤳 @nunnbetter_ with his award! @Paobcgr frame it 📸 pic.twitter.com/dF4pK4hUqL