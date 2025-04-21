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Sold-out το Game 1 ανάμεσα σε Φενερμπαχτσέ και Παρί

Μπάσκετ
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Η Φενερμπαχτσέ έκανε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Game 1 των play-offs απέναντι στην Παρί.

Τα play-offs της Euroleague ξεκινάνε, με τις Φενερμπαχτσέ και Παρί να... ανοίγουν την αυλαία. Η τουρκική ομάδα τερμάτισε δεύτερη και έτσι κοντράρεται με τους Γάλλους, οι οποίοι κέρδισαν την Ρεάλ Μαδρίτης στα play-in.

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στην «Ulker Sports And Event Hall» την Τρίτη (22/4) και η ατμόσφαιρα αναμένεται... καυτή. Και αυτό γιατί η Φενέρ ανακοίνωσε πως ο αγώνας είναι sold-out.

Sold-out το Game 1 ανάμεσα σε Φενερμπαχτσέ και Παρί