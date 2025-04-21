Sold-out το Game 1 ανάμεσα σε Φενερμπαχτσέ και Παρί

Τα play-offs της Euroleague ξεκινάνε, με τις Φενερμπαχτσέ και Παρί να... ανοίγουν την αυλαία. Η τουρκική ομάδα τερμάτισε δεύτερη και έτσι κοντράρεται με τους Γάλλους, οι οποίοι κέρδισαν την Ρεάλ Μαδρίτης στα play-in.

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στην «Ulker Sports And Event Hall» την Τρίτη (22/4) και η ατμόσφαιρα αναμένεται... καυτή. Και αυτό γιατί η Φενέρ ανακοίνωσε πως ο αγώνας είναι sold-out.

Yarın akşam 20.45'te Paris Basketbol ile oynayacağımız EuroLeague Playoff serisi ilk maçı öncesi satışa açılan tüm biletler ve alt kat pota arkası Asperox tribünü 119 numaralı blok öğrenci biletleri tükenmiştir. Taraftarlarımıza teşekkürlerimizle! 💛💙



Satışlar yalnızca sınırlı… pic.twitter.com/LW1jmUyTsZ