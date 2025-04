Η τρομακτική πτώση του Τέιτουμ στο Game 1 με τους Μάτζικ (vid)

Οι Μπόστον Σέλτικς δε δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ με 103-86 και να κάνουν το 1-0 στα play-offs. Κατά την διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου οι Κέλτες... πάγωσαν σε μία πτώση του Τζέισον Τέιτουμ.

Ο αστέρας των Σέλτικς προσπάθησε να κάνει ένα κάρφωμα και ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ έπεσε πάνω του, με τον πρώτο να προσγειώνεται άσχημα στο παρκέ πάνω στον καρπό του. Σημειώνεται πως σε 40:10 ο Τέιτουμ μέτρησε 17 πόντους, 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Δείτε το βίντεο:

Jayson Tatum stayed down for an extended period of time after falling hard on his right wrist 😬



Kentavious Caldwell-Pope was given a flagrant foul for the play…



Good or bad call? 👀pic.twitter.com/cJ8BgqsTEI