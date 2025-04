Στο πρώτο δωδεκάλεπτο της αναμέτρησης των Ρόκετς με τους Ουόριορς, ο Αλπερέν Σενγκούν... απογειώθηκε και έκανε «αφίσα» τον Ντρέιμοντ Γκριν, που ήταν ανήμπορος να σταματήσει τον Τούρκο σέντερ.

Δείτε παρακάτω το video:

ALPEREN SENGUN CLEARED FOR TAKEOFF 🚀



RIM-ROCKING POSTER SLAM EARLY IN GAME 1!!!



Warriors/Rockets underway on TNT. pic.twitter.com/mi9EmtKMvM