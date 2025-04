Γιάννης, Γιόκιτς και Γκίλτζιους-Αλεξάντερ οι φιναλίστ για το MVP!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε εξωπραγματική σεζόν έχοντας 30.4 πόντους, 11.9 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ ανά αγώνα σε 67 αναμετρήσεις της regular season, οδηγώντας τους Μπακς και την φετινή σεζόν στα playoffs.

O Nίκολα Γιόκιτς από την πλευρά του ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια με αριθμούς... triple double, έχοντας 29.6 πόντους, 12.7 ριμπάουντ και 10.2 ασίστ ανά αγώνα σε 70 ματς.

Tέλος, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που οδήγησε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στην κορυφή της δυτικής περιφέρειας, κατέγραψε 32.7 πόντους, 5.0 ριμπάουντ και 6.4 ασίστ ανά αγώνα σε 76 αναμετρήσεις.

The 2024-25 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player. #KiaMVP



Giannis Antetokounmpo

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić pic.twitter.com/IX1MkV4hy5