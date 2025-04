«Luka Magic»: Buzzer-beater του Ντόντσιτς από το logo (vid)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και γνώρισαν την ήττα στο Game 1 των play-offs με 117-95. Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν για ακόμη μία φορά εξαιρετικός και τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους.

Μάλιστα, «χάρισε» και ένα τρομερό στιγμιότυπο. Ο αστέρας της ομάδας του Τζέι Τζέι Ρέντικ ευστόχησε σε τρίποντο από το κέντρο του γηπέδυο… νικώντας το χρονόμετρο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Δείτε το τρομερό τρίποντο:

LUKA FROM HALFCOURT TO END THE THIRD 🎯 pic.twitter.com/QiBDhPJJVU