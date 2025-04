Με Καμπάτσο και Ταβάρες το Τοp-10 των play-in (vid)

H Euroleague δημοσίευσε τις 10 καλύτερες φάσεις των play-in, με την Ρεάλ Μαδρίτης να έχει την τιμητική της.

Το σύστημα του Σφαιρόπουλου για το καλάθι του Πετρούσεφ ανοίγει το video, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η εκπληκτική συνεργασία των Καμπάτσο-Ταβάρες, με τον ψηλό της Ρεάλ να καρφώνει στο καλάθι της Παρί.



Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις των play-in:

Play-In Showdown action truly delivered💯



Here the best 10 plays of this week👇



Top Plays of the Play-In Showdown I @TurkishAirlines pic.twitter.com/qkYaSAbeIK