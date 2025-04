Ποιος άλλος; MVP των play-in o Tι Τζέι Σορτς

Η Παρί κλείδωσε την συμμετοχή της στα play-offs της Euroleague, με την Γαλλική ομάδα να παίρνει διπλό πρόκρισης στην Μαδρίτη κόντρα στην Ρεάλ.

Ο Τι Τζέι Σορτς έδειξε τα διαπιστευτήρια του για ακόμα ένα παιχνίδι των Παριζιάνων, με τον "κοντορεβυθούλη" της Παρί να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 23 πόντους, 9 ασίστ και 9 κερδισμένα φάουλ συγκεντρώνοντας 27 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Με αυτή την εμφάνιση ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του έξτρα γύρου της EuroLeague, με τον σούπερασταρ της Γαλλικής ομάδας να φτάνει τα 5 MVP, ισοφαρίζοντας στην κορυφή της λίστας τον Βεζένκοφ.

A remarkable performance on Tuesday night to guide @ParisBasketball to their first-ever EuroLeague Playoffs participation🔝



MVP of the Play-In Showdown I @PaniniAmerica pic.twitter.com/8scKVpYnN6