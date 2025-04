Φενέρ: «Φατούρο» σε Χέις-Ντέιβις για την επιλογή του στην καλύτερη πεντάδα (vid)

Ο Αμερικανός φόργουορντ βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης μαζί με τους μαζί με τους Κέντρικ Ναν, Σάσα Βεζένκοφ, Τι Τζέι Σορτς και Κάρσεν Έντουαρντς. Με αφορμή την επιλογή του αυτή έφαγε και... ξύλο στην προπόνηση της ομάδας του.

Με βίντεο που δημοσίευσε η Φενέρ από την σημερινή προπόνηση της ομάδας, ο Χέις-Ντέιβις δέχεται το γνωστό «φατούρο» από τους συμπαίκτες του, με το χαμόγελο από το πρόσωπό του να μη φεύγει.

Here are the moments when @NIGEL_HAYES found out he was named ALL-25 EuroLeague First Team. 💛💙#YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/CMR3buSWCY