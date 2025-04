Ο Ναν ψήφισε Βεζένκοφ στην καλύτερη πεντάδα, τι ψήφισαν Χουάντσο, Ιφί, Ταβάρες

Τις επιλογές πέντε κορυφαίων παικτών της Euroleague ζήτησε η ίδια διοργανώτρια αρχή για την καλύτερη πεντάδα τους, με τον Κέντρικ Ναν και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να επιλέγουν τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Βούλγαρος άσος του Ολυμπιακού συγκέντρωσε το… 5/5, παίρνοντας σχετική ψήφο και από τους Σέιν Λάρκιν, Έντι Ταβάρες και Ναντίρ Ιφί. Παράλληλα, τους ζητήθηκε να δώσουν τον δικό τους MVP με τον Ναν να ψηφίζει τον εαυτό του και να παίρνει άλλες τρεις ίδιες ψήφους, με τον Ιφί να διαλέγει τον συμπαίκτη του στην Παρί, Τι Τζέι Σορτς.

Αναλυτικά όσα ψήφισαν:

Οι επιλογές του Ναν για την κορυφαία πεντάδα: Ναν (MVP), Σορτς, Βεζένκοφ, Χέιζ-Ντέιβις, Ταβάρες

Οι επιλογές του Χουάντσο: Σορτς, Ναν (MVP), Χέιζ-Ντέιβις, Βεζένκοφ, Ουίλι Ερνανγκόμεθ

Οι επιλογές του Λάρκιν: Σορτς (MVP), Ναν, Βεζένκοφ, Χέιζ-Ντέιβις, Έντουαρντς

Οι επιλογές του Ταβάρες: Βεζένκοφ (MVP), Ναν, Σορτς, Χέιζ-Ντέιβις, Καμπάσο

Οι επιλογές του Ιφί: Σορτς (MVP), Έντουαρντς, Ντιάλο, Βεζένκοφ, Ταβάρες

Who shined this season in the eyes of our players?



More answers here📩#EveryGameMatters pic.twitter.com/o26PeUsVLA