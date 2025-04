Ο Λίλαρντ ξεπέρασε πολύ γρήγορα τη θρόμβωση κι ετοιμάζεται για επιστροφή στη δράση

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Λίλαρντ ξεπέρασε το πρόβλημα σε κάτι περισσότερο από τρεις εβδομάδες, γεγονός που αποτελεί «αξιοσημείωτη και ιστορική εξέλιξη» για τέτοιου είδους ζητήματα και πως μια τέτοια ανάκαμψη δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί.

Ο Λίλαρντ παραμένει εκτός δράσης από τις 21 Μαρτίου λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος, δε θα αγωνιστεί και στο πρώτο παιχνίδι των playoffs κόντρα στους Πέισερς (19/4) και μένει να φανεί πότε θα είναι σε θέση να ενισχύσει ξανά τους Μπακς.

Ο Λίλαρντ έχει φέτος 24.9 πόντους (53% στο δίπoντο, 38% στο τρίποντο, 92% στις βολές), 4.7 ριμπάουντ, 7.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά 36.1 λεπτά σε 58 αγώνες.

Remarkable and historic development to clear from the blood clot in just over 3 weeks. Doctors have told Bucks officials this recovery has never been seen before – but occurred due to early treatment, detection, and specialists working on Lillard even before formal diagnosis. https://t.co/1AOqon1Ahm