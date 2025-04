Η απόλυτη πράσινη τρέλα: Εξαντλήθηκαν τα 15.000 διαρκείας για τη νέα σεζόν σε 48 ώρες!

Ο κόσμος των πρωταθλητών Ευρώπης το έκανε κι αυτό, αφού πριν καν ξεκινήσουν τα πλέι οφ της Euroleague εξαφάνισε σε 48 ώρες 15.000 εισιτήρια διαρκείας.

Η «πράσινη» τρέλα δεν έχει τελειωμό, με τους φίλους του Παναθηναϊκού αρχικά από τη Μεγάλη Τρίτη (15/4) να ανανεώνουν τη θέση τους στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια τη Μεγάλη Τετάρτη (16/4) να κλείνουν τα διαρκείας τους οι νέοι κάτοχοι.

Η παράνοια στους φίλους των πρωταθλητών Ευρώπης δεν σταματά με τίποτα, με τα 15.000 season tickets που κυκλοφόρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός να γίνονται ανάρπαστα μέσα σε μόλις 48 ώρες!

Κι όλα αυτά χωρίς καν να έχει παίξει η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στα πλέι οφ της Euroleague και να φανεί η τελική έκβαση της σεζόν, κάτι που προφανώς δεν παίζει κάποιο ρόλο για τους φίλους του Παναθηναϊκού, που απέδειξαν εκ νέου την τρέλα τους για να κλείσουν μία θέση στο ΟΑΚΑ.

Η διοίκηση του «τριφυλλιού» ευχαρίστησε για ακόμα μία φορά τον κόσμο της ομάδας για την τρέλα που έδειξε και στα διαρκείας, τονίζοντας: «Σας ευχαριστούμε που αποδείξατε για άλλη μια φορά την πίστη σας! Σας ευχαριστούμε που γράφετε ιστορία! Σας ευχαριστούμε που μετατρέψατε αυτούς τους αριθμούς σε πραγματικότητα»!

☘️ 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟓–𝟐𝟎𝟐𝟔 | 𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 🤯



15,000 season tickets… GONE in just 48hours! 🔥



Pure passion, pure madness! 💚



Thank you for proving your loyalty once again!

Thank you for making history!

