Προπονητής της χρονιάς στην Euroleague o Γιασικεβίτσιους!

O τεχνικός της Φενέρμπαχτσε πήρε το βραβείο «Aleksander Gomelskiy Coach of the Year», γράφοντας ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος Λιθουανός τεχνικός που το κατέκτησε.

Kαι οι διακρίσεις δεν σταματούν εκεί, αφού ο Σάρας έγινε ο πρώτος στην ιστορία της Euroleague που έχει κατακτήσει τον τίτλο και το βραβείο του προπονητή της χρονιάς.

Δεύτερος στην σχετική λίστα ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τους Γκόρντον Χέρμπερτ (Μπάγερν) και Τιάγκο Σπλίτερ (Παρί) να ισοβαθμούν στην τρίτη θέση.

Ο Γιασικεβίτσιους οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε στην 2η θέση στη κανονική διάρκεια με ρεκόρ 23-11 και πλέον μπροστά του έχει το εμπόδιο της Παρί για να προκριθεί για δεύτερη σερί φορά στο Final Four.

