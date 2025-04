Χουάντσο και Γκραντ αντέδρασαν για το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού - Το μήνυμα του Αμερικανού γκαρντ (pics)

Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού Aktor θεωρούνταν τα φαβορί για το DPOY, αλλά η Euroleague επέλεξε να δώσει αυτό το ατομικό βραβείο στον γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου.

Έτσι, ο Χουάντσο ανέβασε μια φωτογραφία με τον Γκραντ, δίπλα στον οποίο έβαλε το emoji του «λουκέτου», αναφερόμενος στις αμυντικές του ικανότητες.

Με τη σειρά του, ο Αμερικανός γκαρντ γέλασε με την απόφαση της διοργανώτριας αρχής και έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια, ενόψει των πλέι οφ και του Final Four: «Έχουμε μεγαλύτερα ψάρια να πιάσουμε. Πάμε».

Τέλος, ο Γκραντ ανέβασε ένα gif γράφοντας με γέλια πως... έτσι κοιτάει τους προπονητές μετά τη ψηφοφορία τους.

😂😂😂 this how I’m looking at the euroleague coaches after those votes. https://t.co/PoVtG40Lmz