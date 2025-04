Euroleague: Κορυφαίος αμυντικός ο Γουάιλερ-Μπαμπ της Μπάγερν

Το βραβείο του «αμυντικού της χρονιάς» στην Euroleague κατέκτησε ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ της Μπάγερν Μονάχου. Ο Αμερικανός με γερμανικό διαβατήριο είναι ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Τη φετινή σεζόν ο Γουάιλερ-Μπαμπ κατέγραψε 8.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, όντας ο πρώτος ριμπάουντερ ανάμεσα στους γκαρντ, 5 ασίστ και 1.6 κλεψίματα, καθώς είναι ο πρώτος «κλέφτης» στη Euroleague, σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Nick Weiler-Babb is the 2024–25 EuroLeague Best Defender! 🛡️



The Bayern Munich guard becomes the first player in club history to win the award, voted on by EuroLeague head coaches 💯



He led the league in steals 1.6 and all guards in rebounds 4.2 anchoring Bayern's defense all…