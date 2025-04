Θα το θυμάται μια ζωή: Η συγκινητική έκπληξη του Ρομπ Χόρι σε 8χρονο φαν των Λέικερς (vid)

Ο 8χρονος, Τζορτζ Άνγκελιχ μαζί με τον πατέρα του, Νικ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του ESPN προκειμένου να γνωρίσει τον Ουντόνις Χάσλεμ και τους συντελεστές της εκπομπής, με την Μαλίκα Άντριους να ενημερώνει το κοινό ότι η οικογένεια του πιτσιρικά έχασε το σπίτι της στις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες.

Ο πατέρας του μικρού Τζορτζ, αποκάλυψε μάλιστα ότι μαζί με το σπίτι χάθηκε και μια υπογεγραμμένη φανέλα του θρυλικού, Ρόμπερτ Χόρι που κατέκτησε τρία πρωταθλήματα με τους Λος Άντζελες Λέικερς και σε εκείνο το σημείο έκανε την εμφάνισή του ο κάτοχος οκτώ πρωταθλημάτων, κάνοντας έκπληξη στον πιτσιρικά.

Ο Ρομπ Χόρι, που είναι και δηλωμένος οπαδός των Λέικερς, υπέγραψε την φανέλα στον μικρό Τζορτζ και όλο το studio έλιωσε όταν ο πιτσιρικάς είπε στον θρυλικό φόργουορντ: «Σε αγαπώ πολύ», με τον Χόρι να χαρίζει μια ζεστή αγκαλιά στον μικρό fan των Λέικερς.

8-year-old George Angelich, a Lakers fan, lost his signed Robert Horry jersey in the LA fires earlier this year.



Horry came on set with NBA Today to give George a brand new signed jersey ❤️ pic.twitter.com/bNu76tJM88