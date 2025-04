Χαμός μετά το Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας: Ένταση μεταξύ Κάλινιτς και Χέρμπερτ! (vid)

Οι Βαυαροί λύγισαν τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου στην παράταση με 97-93, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον... τελικό του play in, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ρεάλ για την 8η θέση και το ματσάρισμα με τον Ολυμπιακό στα playoff.

Ο αγώνας, ωστόσο ολοκληρώθηκε με αρκετή ένταση, αφού ο Νίκολα Κάλινιτς κόντεψε να πιαστεί στα χέρια με τον προπονητή της Μπάγερν, Γκόρντον Χέρμπερτ, με την ένταση να ανεβαίνει επικίνδυνα.

Η παρέμβαση των ψυχραιμότερων ήταν καταλυτική, με τους δύο άνδρες να απομακρύνονται συνεχίζοντας από απόσταση την λεκτική διαμάχη τους.

Tensions between Gordon Herbert and Nikola Kalinic after the end of the game between Bayern and Crvena Zvezda 👀#EuroLeague #kkcz #WeBallTogether #FCBB pic.twitter.com/P6ObqkFhXu