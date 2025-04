Χωρίς τον Λίλαρντ οι Μπακς στην έναρξη των playoffs

Ο Νταμιάν Λίλαρντ βρίσκεται στα "πιτς" τον τελευταίο μήνα λόγω θρόμβωσης στην γάμπα, με τον πολύπειρο γκαρντ των Μπακς να απουσιάζει και από το πρώτο παιχνίδι των play-off κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Χαράνια οι Μπακς θα μπουν στα playoffs χωρίς εκείνον, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία πως θα τον έχουν μαζί τους κάποια στιγμή στη συνέχεια της σεζόν, αν προχωρήσουνε στην postseason.

Ο Λίλαρντ έχει φέτος 24.9 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 7.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά 36.1 λεπτά σε 58 αγώνες και αν μη τι άλλο η απουσία του είναι κομβική για την εξέλιξη της σειράς με την παρέα του Χαλιμπάρτον.

Η τελευταία συμμετοχή του "Dame" ήταν στο εκτός έδρας ματς με τους Ουόριορς στις 18 Μαρτίου.

Lillard has, however, made significant progress with the blood clot and there remains optimism for his clearance at some point in the playoffs, sources said. He is continuing to increase basketball activity this week. https://t.co/NqriR7quSL