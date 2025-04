Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη φορά που ο Έλληνας σούπερ σταρ πήρε το βραβείο του παίκτη της εβδομάδα, με τον «Greek Freak» να οδηγεί τους Μιλγουόκι Μπακς στην 5η θέση της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μάλιστα έφτασε τα 27 βραβεία παίκτη της εβδομάδας και ανέβηκε στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να βρίσκεται στην κορυφή με 69.

