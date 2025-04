Τα συγχαρητήρια του Λεμπρόν στον Ρέντικ για τις 50 νίκες και την θέση στα play-offs

Οι Λος Άντζελες Λέικερς το καλοκαίρι αποφάσισαν να δώσουν τα «κλειδιά» της ομάδας στον Τζέι Τζέι Ρέντικ. Ο πρώην μπασκετμπολίστας έχει αποδείξει πως μπορεί να ηγηθεί της πιο... βαριάς φανέλας του ΝΒΑ και των μεγάλων προσωπικοτήτων που υπάρχουν στα αποδυτήρια.

Μετά την επικράτηση με 140-109 απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς οι Λέικερς εξασφάλισαν την τρίτη θέση στην Δυτική περιφέρεια. Μάλιστα, αυτή ήταν η 50η νίκη των «Λιμνανθρώπων» (50-31) και ο Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε το δικό του μήνυμα στον προπονητή του μετά από αυτό το κατόρθωμα.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Θα έλεγα κάτι αλλά σε αυτό το σημείο της καριέρας μου δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στον Τζέι Τζέι για την σεζόν με 50 νίκες στην Δύση και για την θέση στα play-offs».

Man I was going to say something but it’s useless at this point in my career! Anyways more important CONGRATULATIONS JJ on a 50 win season in the WEST & Post Season nod! That’s 🔥🔥🔥🙌🏾🙌🏾🙌🏾🫡