Ναν μετά το ρεκόρ τριπόντων: «Ποιος ήταν ο καλύτερος σουτέρ;» (pic)

Ο Ναν πήρε... σπίτι του το βραβείο του πρώτου σκόρερ της λίγκας, ενώ παράλληλα έγινε και ο παίκτης που σημείωσε τα περισσότερα τρίποντα μέσα σε μία regular season (101 εύστοχα 3π.).

Έτσι, μετά τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα και το νέο σόου του, ο Αμερικανός ανέβασε ένα post της «πράσινης» ΚΑΕ για το ρεκόρ τριπόντων του και έγραψε με νόημα: «Ποιος ήταν ο καλύτερος σουτέρ;».

RECORD ALERT 🚨



Kendrick Nunn makes history with 101 three-pointers, the most ever in a EuroLeague regular season 🔥☘️ pic.twitter.com/UZ2rbCSeQf