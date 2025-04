Ημερομηνίες και ώρες των play-off: Ανοίγουν το πρόγραμμα Φενέρ και Παναθηναϊκός την Τρίτη του Πάσχα

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στην regular season, με τους δυο "αιωνίους" να κλειδώνουν το πλεονέκτημα έδρας.

Οι ημερομηνίες και οι ώρες των play-off έγιναν γνωστές, με την Φενέρ και τον Παναθηναϊκό να ανοίγουν την αυλαία την Τρίτη του Πάσχα (22 Απριλίου). Τετάρτη και Παρασκευή τα ματς του Ολυμπιακού και της Μονακό με την Μπαρτσελόνα.

Τα ζευγάρια των play-in

Α | 7. Ρεάλ Μαδρίτης - 8. Παρί

Β | 9. Μπάγερν Μονάχου - 10. Ερυθρός Αστέρας

Γ | Ηττημένος Α - Νικητής Β

Τα play-in θα ξεκινήσουν την Μεγάλη Τρίτη (15/4) εκεί όπου ο 7ος θα αναμετρηθεί με τον 8ο της κατάταξης και ο νικητής εξασφαλίζει την 7η θέση για να βρεθεί στα playoffs κόντρα στη Φενέρμπαχτσε με μειονέκτημα έδρας. Παράλληλα, ο 9ος της κατάταξης θα αναμετρηθεί με τον 10ο και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του 7-8 σε ένα παιχνίδι που θα γίνει την Μεγάλη Παρασκευή (18 Απριλίου). Και ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στα playoffs.

Τα ζευγάρια των playoffs

1. Oλυμπιακός - 8. (play-in Γ)

2. Φενέρμπαχτσε - 7. (play-in Α)

3. Παναθηναϊκός - 6. Αναντολού Εφές

4. Μονακό - 5. Μπαρτσελόνα

Δείτε εδώ τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων:

EuroLeague Playoff Schedule (Games 1 & 2) ⏬



22/04 (Tuesday)

🇹🇷 Fenerbahce vs #7 | 19:45 CET

🇬🇷 Panathinaikos vs Efes | 20:30 CET



23/04 (Wednesday)

🇲🇨 Monaco vs Barcelona | 19:00 CET

🇬🇷 Olympiacos vs #8 | 20:30 CET



24/04 (Thursday)

🇹🇷 Fenerbahce vs #7 | 19:45 CET

🇬🇷…