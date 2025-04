Οι τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου στα εθνικά πρωταθλήματα

Από την ΕΡΤ2 θα μεταδοθεί ο τέταρτος τελικός ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ενώ το Action 24 θα μεταδώσει την αναμέτρηση της Δόξας Λευκάδας με τον Πανερυθραϊκό.

Με τους αγώνες play off και play out της Elite League,την Β΄φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων, αλλά και την τέταρτη αναμέτρηση των τελικών της Α1 Γυναικών, συνεχίζεται η δράση αυτό το σαββατοκύριακο.



Στην Elite League, το Σάββατο (12/4), θα μεταδοθεί ο αγώνας Δόξα Λευκάδας-Πανερυθραϊκός από το Action 24 στις 16.00 για τα play in του πρωταθλήματος, ενώ οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της κατηγορίας, θα μεταδοθούν διαδικτυακά από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ.



Την Κυριακή (13/4) η ΕΡΤ2 θα μεταδώσει τον τέταρτο αγώνα της σειράς των τελικών του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών, Αθηναϊκός-Ολυμπιακός και ώρα 16:30, ενώ η αναμέτρηση Εσπερίδες Καλλιθέας-Ηρακλής STIHL θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ.



Αναλυτικά οι τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις:



Elite League

Play In

12/4 Δόξα Λευκάδας-Πανερυθραϊκός, από το Action 24

Play Out

12/4 ΧΑΝΘ-Τρίκαλα Basket, μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

12/4 Ελευθερούπολη-Ερμής Σχηματαρίου, μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

National League 1

12/4 Μαχητές Πειραματικό Πεύκων-Νίκη Βόλου, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου

National League 2

13/4 Πορφύρας-Πικέρμι από το moshatotaurossporty.blogspot.com

13/4 Γλαύκος Έσπερος-Παναχαϊκή, από το choicewebtv.com

Α1 Γυναικών

13/4 Αθηναϊκός-Ολυμπιακός, από την ΕΡΤ2



13/4 Εσπερίδες Καλλιθέας ΓΣΓ-Ηρακλής STIHL, μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



Πανελλήνιο Εφήβων



5ος Όμιλος



12/4 ΤΑΚ Περιστερώνας-ΕΝ. Αττάλου Καλύμνου (1), από το κανάλι YouTube Telesport.gr



12/4 Ήφαιστος Λήμνου-Ηράκλειο ΟΑΑ (2), από το κανάλι YouTube Telesport.gr

13/4 Νικητής (1)-Νικητής (2), από το κανάλι YouTube Telesport.gr