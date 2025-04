Ο Κουζμίνσκας junior έδειξε τον δρόμο για το Final 4 (vid)

Αμέσως μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Ναντέρ ο γιος του βρέθηκε στο παρκέ της SUNEL Arena για να τον συγχαρεί.

Ο Λιθουανός τον πήρε αγκαλιά και η κάμερα του Basketball Champions League βρήκε την την καλύτερη αφορμή για post.

«Πόσες νίκες χρειάζονται για το Final 4 στην Αθήνα μικρέ Κουζ» αναρωτήθηκε η σελίδα του πρωταθλήματος, με τον μικρό γιο του παίκτη της ΑΕΚ να σηκώνει τον αντίχειρά του.

Baby Kuz, how many wins for a Final Four in Athens left? 😅#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/p8PBgE75lL