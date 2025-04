Πάγωσαν με την πτώση του Ουέλς: Υπέστη κάταγμα στον καρπό (vid)

Ο άσος της ομάδας του Μέμφις έπεσε πολύ άσχημα στο παρκέ μετά από μαρκάρισμα του Κέι Τζέι Σίμπσον και άπαντες «πάγωσαν» με την πτώση του, με τον Ουέλς να αποχωρεί από το γήπεδο μετά από 10 λεπτά με φορείο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ απέφυγε τα χειρότερα, διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα στον δεξιό καρπό.

Για την ιστορία ο Κέι Τζέι Σίμπσον αποβλήθηκε, αλλά οι αντιδράσεις του έδειχναν την έντονη ανησυχία του για τον τραυματισμό του Ουέλς.

Yikes! 😬 that’s a scary injury for Wells… I hope he’s ok!

Flat out dirty play by Simpson! There’s no reason to jump when you have no intention of contesting!

Simpson should have to cover any revenue lost to Wells if he’s seriously injured. #nba #wells #injury pic.twitter.com/bNPU1aBIou