Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Τζέιλεν Ουέλς: Έπεσε με το κεφάλι στο παρκέ μετά από κάρφωμα (vid)

Λίγο πριν την λήξη του δεύτερου δωδεκαλέπτου, ο φόργουορντ των Γκρίζλις, κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι, όμως έπεσε άτσαλα με το κεφάλι στο παρκέ και έμεινε για αρκετά λεπτά ακούνητος, προκαλώντας συναγερμό.

Άμεσα τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό φόργουορντ, που διακομίστηκε εκτός παρκέ με φορείο, αφού δεν μπορούσε να κουνηθεί!

Χαρακτηριστικές είναι οι αντιδράσεις των παικτών και των δύο ομάδων, που γονάτισαν στο παρκέ και προσευχήθηκαν για την υγεία του Ουέλς, με τα νέα να είναι καθησυχαστικά για τον νεαρό αθλητή.

Σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια, ο Ουέλς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου είναι σε θέση να επικοινωνεί κανονικά και να κουνάει τα άκρα του, έχοντας υποστεί κάταγμα στον καρπό.

Memphis Grizzlies rookie Jaylen Wells is awake, alert and moving his extremities after being taken off court in a stretcher tonight in Charlotte, his agent Aman Dhesi tells ESPN. Wells has sustained a broken right wrist, Dhesi said, and will continue receiving medical care. pic.twitter.com/iw6CSO5deK