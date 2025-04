Επίσημο: Ο νικητής του ΑΕΚ-Ναντέρ θα φιλοξενήσει το Final-Four (pic)

Η ΑΕΚ συνεχίζει την πορεία της στο Basketball Champions League και στα προημιτελικά θα αναμετρηθεί με την Ναντέρ. Η «Ένωση» έχει το πλεονέκτημα έδρας, και ο νικητής της σειράς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μάλαγα-Ρέτζιο Εμίλια.

Ωστόσο, η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση όχι μόνο θα συνεχίσει στην διοργάνωση αλλά θα φιλοξενήσει και το Final-Four. Το BCL προχώρησε σε ανάρτηση στα social media και ανακοίνωση αυτή την είδηση.

Έτσι, το F4 του BCL θα διεξαχθεί είτε στην Αθήνα αν προκριθεί η ΑΕΚ είτε στο Παρίσι αν πάρει την πρόκριση η Ναντέρ.

Δείτε την ανάρτηση:

🚨 It's official: The host city for the #FinalFour will be confirmed following the result of AEK Betsson BC vs. Nanterre 92!#BasketballCL pic.twitter.com/UVDyopUL1B