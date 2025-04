Οι Νάγκετς απέλυσαν τον Μαλόουν λίγες μέρες πριν τα play-offs

Η κανονική περίοδος του ΝΒΑ πλησιάζει προς το τέλος της και έτσι οι ομάδες θέλουν να μπουν με όσο καλύτερο ρεκόρ μπορούν στα play-offs. Οι Ντένβερ Νάγκετς παλεύουν για την τρίτη θέση και παραμένουν ένα από τα φαβορί από την Δύση τόσο για την περιφέρεια όσο και για τον τίτλο.

Ωστόσο, λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν τα play-offs, οι Νάγκετς αποφάσισαν να απολύσουν τον Μάικλ Μαλόουν. Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», την Τρίτη (8/4) η διοίκηση της ομάδας συναντήθηκε με τον έμπειρο κόουτς και έκανε γνωστή την απόφασή της να... χωρίσουν οι δρόμοι των δύο πλευρών. Την θέση του θα αναλάβει ο Ντέιβιντ Άντελμαν μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.

Θυμίζουμε πως ο Μαλόουν είχε υπογράψει στους Νάγκετς το 2015, οδήγησε την ομάδα στο τρόπαιο το 2023 και είναι ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του οργανισμού.

Μάλιστα, υπογραμμίζεται πως και ο General Manager, Κάλβιν Μπουθ, απολύθηκε την ίδια μέρα.

Days before the NBA playoffs, the Nuggets dismissed Malone in a meeting today. Malone is the winningest coach in franchise history since being hired in 2015 – and led the Nuggets to the 2023 NBA championship. https://t.co/9MeAjEuAQo