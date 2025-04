Ο Γιάννης αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδα στην Ανατολή και ξεπέρασε τον Τζόρνταν!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αρχικά κατέγραψε ένα ιστορικό triple double απέναντι στους Σίξερς με 35 πόντους, 17 ριμπάουντ και 20 ασίστ (!), με τον «Greek Freak» να δίνει συνέχεια και κόντρα στους Χιτ με 36 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Όπως ήταν φυσικό, μετά τις αδιανόητες εμφανίσεις του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε ως ο παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή, έχοντας ως μέσο όρο 36 πόντους, 12.3 ριμπάουντ, 13.7 ασίστ.

Ο «Greek Freak», μάλιστα ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν σε αυτήν την κατηγορία, αφού πήρε το 26ο του βραβείο και έπιασε στην 4η θέση της λίστας τον Τζέιμς Χάρντεν.

NBA Players of the Week for Week 24.



West: Kawhi Leonard (@LAClippers)

East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/gRwSHInKa9