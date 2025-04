Λεκτικό επεισόδιο Σμαρτ με φίλο των Σέλτικς (vid)

Ο Αμερικανός άσος επέστρεψε ξανά στο πρώην σπίτι του, αφού μέχρι το 2023 αγωνιζόταν στους Σέλτικς, με την κατάσταση να ξεφεύγει με φίλο της ομάδας της Βοστώνης που καθόταν πίσω από τον πάγκο των Ουίζαρντς.

Ο Σμαρτ είχε έντονη λεκτική διαμάχη με τον φίλαθλο των Σέλτικς, με το υπόλοιπο ωστόσο γήπεδο όταν αντιλήφθηκε το περιστατικό να φωνάζει: «Θέλουμε τον Σμαρτ».

Φυσικά μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σμαρτ είχε θερμούς εναγκαλισμούς με τους πρώην συμπαίκτες του, με το συμβάν να θεωρείται λήξαν.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

A Boston Celtics fan was ejected for saying something to Marcus Smart 👀



(Via @Chris_232323)pic.twitter.com/NWvqxjkigN