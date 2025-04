Επικός Ντόντσιτς: «Όλη η ομάδα είχε κίνητρο επειδή η Ρεάλ κέρδισε στο clasico» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη των «Λιμνάνθρωπων» στην Οκλαχόμα (126-99), με τον «Luka Magic» να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Μετά το τέλος του αγώνα, μάλιστα ο Σλοβένος γκαρντ σχολίασε με επική ατάκα και την μεγάλη εκτός έδρας νίκη της αγαπημένης του Ρεάλ στο clasico με την Μπαρτσελόνα.

«Όλη η ομάδα εμπνεύστηκε από τη νίκη της Ρεάλ στο μπασκετικό clasico με την Μπαρτσελόνα», ανέφερε αρχικά ο Ντόντσιτς, που μόλις είδε τον ρεπόρτερ να... κομπλάρει, γέλασε και είπε: «Όχι αστειεύομαι, ήμουν μόνο εγώ».

Luka Dončić: "Whole team was inspired because Real Madrid won El Clasico basketball today." 🤣🤣 pic.twitter.com/ePf7iBmF7a