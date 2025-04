Κατσίβελης: «Να δώσουμε την ψυχή μας και να πάρουμε το τρόπαιο - Τελειομανής ο Καντσελιέρι»

Ο αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε στο Ciao Ragazze για τη μεγαλειώδη πρόκριση του Δικεφάλου στον τελικό του FIBA Europe Cup αλλά και τη δίψα που υπάρχει για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο διεθνής γκαρντ αναφέρθηκε και στην… Ευρωπαϊκή εμπειρία που εχει ως κάτοχος δύο Euroleague με τον Ολυμπιακό αλλά και στην Εθνική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τα πρώτα συναισθήματα της πρόκρισης: «Δεν υπάρχουν λόγια. Το παιχνίδι στο Σολέ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πήγε στην παράταση, είχε αυτές τις εναλλαγές, η πίεση ήταν τρομερή και όταν πραγματικά τελείωσε και βρεθήκαμε στον τελικό έφυγε ένα βάρος από πάνω μας… Υπήρχε τρομερή χαρά, δε μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα εκείνο με λόγια.»

Για το buzzer beater του Μπάρτλεϊ: «Ήταν ένα τόσο μεγάλο σουτ. Δεν έχω λόγια πραγματικά… Πήρε τη μπάλα, ενάμιση δευτερόλεπτο, το έβαλε και ούτε πανηγύρισε. Ήταν τόσο αφοσιωμένος να στείλει την ομάδα στην παράταση και είμαι τόσο χαρούμενος που το κατάφερε και πήραμε το ματς.»

Για το μυστικό επιτυχίας της ομάδας: «Εχουμε ξεκινήσει προετοιμασία από τις 7 Αυγούστου. Η δουλειά που έχουμε βάλει φέτος είναι απίστευτη. Όλοι, από τον προπονητή, τους παίκτες, το σταφ… έχουμε ρίξει τρομερή δουλειά. Και πιστεύω ότι επειδή είμαστε μια νέα ομάδα μας βοήθησε πολύ η συμμετοχή μας στο FIBA Europe Cup. Είναι διαφορετικό να βρίσκεις χημεία μέσα από προπονήσεις και διαφορετικό μέσα από παιχνίδια. Είχαμε δύο παιχνίδια τη βδομάδα, καταφέραμε να παίζουμε Απρίλιο μήνα ευρωπαϊκά παιχνίδια, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, δεν το καταφέρνουν πολλές ομάδες. Και μέσα από τα παιχνίδια, μάθαμε να κερδίζουμε, χτίσαμε χαρακτήρα και φτάσαμε ως τον τελικό.»

Για τον Μάσιμο Καντσελιέρι: «Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Είναι εργασιομανής, τελειομανής, ζει και αναπνέει για το μπάσκετ. Μιλάει με τις ώρες γι’ αυτό. Δεν είναι εύκολος άνθρωπος να δουλεύεις μαζί γιατί σε πιέζει για να πάρει από εσένα το 100%. Από όλους. Πιστεύω ότι όλη η ομάδα έχει ωριμάσει και επωφεληθεί από αυτή την πίεση και έχουμε χτίσει μια ωραία παρέα στην οποία χαιρόμαστε να παίζουμε μπάσκετ.»

Για το αν πίστευαν στην ανατροπή: «Πιστεύαμε ότι θα γυρίσουμε με την πρόκριση. Παρότι χάσαμε στο πρώτο παιχνίδι, είδαμε ότι η Σολέ είναι τρωτή, έχει κάποιες αδυναμίες. Δουλέψαμε και χτυπήσαμε πάνω σ’ αυτές. Παρά το γεγονός ότι η Σολέ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι πρώτη στη Γαλλία μαζί με τη Μονακό, ωστόσο το πιστεύαμε και γι’ αυτό πήραμε την πρόκριση.»

Για το αν πιστεύουν στην κατάκτηση του τροπαίου: «Προφανώς πιστεύουμε στην κατάκτηση του τροπαίου. Η Μπιλμπάο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν θα είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Απλά εδώ που φτάσαμε πρέπει να το χαρούμε, να δώσουμε την ψυχή μας στο γήπεδο και να πάρουμε το Κύπελλο.Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό που επιστρέφει σε έναν Ευρωπαϊκό τελικό, το έχουμε καταλάβει και από την ομάδα και από το σύλλογο αυτό και θέλουμε να το πάμε all the way και να πάρουμε το τρόπαιο για να τους κάνουμε χαρούμενους όλους.»

Για τον Θανάση Χατζόπουλο: «Ο κύριος Χατζόπουλος έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά από τότε που ανέλαβε.Πήρε τον ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη κατάσταση. Είναι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, είναι δεμένος με την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ τυχερός που υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κ. Χατζόπουλο. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που έχουμε φτάσει εδώ γιατί αυτό είναι μια ανταμοιβή. Είναι ένας άνθρωπος που αφήνει τη δουλειά του, έρχεται παντού μαζί μας. Νιώθουμε μια σιγουριά όταν βρίσκεται μαζί μας.»

Για την αποθέωση στο αεροδρόμιο: «Ηταν τρομερό, ήταν επτά η ώρα το πρωί και είδαμε τόσο κόσμο να περιμένει στο αεροδρόμιο και μακάρι να το τελειώσουμε με τον καλύτερο τρόπο.»

Για τις δύο Euroleague που έχει κατακτήσει και τι συμβουλή θα δώσει τώρα: «Σίγουρα οι αναμνήσεις που έχω από τις κατακτήσεις των δύο Εuroleague μένουν στην ιστορία και μέσα σου. Δεν το ξεχνάει ο κόσμος, ούτε φυσικά εγώ που το έζησα. Πολύ λίγοι παίκτες έχουν την ευκαιρία να παίξουν σε Ευρωπαϊκό τελικό και νιώθω πολύ τυχερός και για τότε και για τώρα. Το φορμάτ είναι διαφορετικό στo FIBA Europe Cup και ο δεύτερος τελικός που θα είναι στο παλατάκι, που θα είναι γεμάτο από φίλους της ομάδας, και όχι σε κάποιο ουδέτερο γήπεδο θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Θα πω στους συμπαίκτες μου σαν συμβουλή ότι στην καριέρα τους είναι δύσκολο να παίξουν ευρωπαϊκό τελικό και πρέπει να το απολαύσουν, να δώσουν τα πάντα, ότι έχουν και να μην υπάρχει καμία σκέψη ότι μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω. Και πιστεύω αν αυτό το κάνουμε όλοι θα κατακτήσουμε και το τρόπαιο.»

Για το αν θέλει να βρεθεί στις κλήσεις του Σπανούλη στην Εθνική: «Για κάθε αθλητή είναι όνειρο η Εθνική ομάδα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια αυτή που γίνεται με τον κόουτς Σπανούλη και θα είμαι πολύ χαρούμενος να είμαι εκεί. Εννοείται ότι μπορούμε να γυρίσουμε στην κορυφή της Ευρώπης. Έχουμε πολύ καλή ομάδα και εφόσον είναι υγιής και ο Γιαννης και βοηθήσει αυτή την προσπάθεια θα μιλάμε για ένα από τα καλύτερα ρόστερ στην Ευρώπη. Το Eurobasket δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο τουρνουά, παρολαυτά υπάρχει και η εμπειρία και το σωστό προπονητικό τιμ και πιστεύω πως αν είναι κάποια ώρα για επιτυχία, είναι αυτή.»

Για τα προγνωστικά του για τη φετινή Euroleague: “Είναι πραγματικά μια από τις πιο δύσκολες χρονιές στη Euroleague. Πιστεύω και οι δύο ελληνικές ομάδες θα βρίσκονται στο Final 4 και ελπίζω να αναμετρηθούν οι δύο τους στον τελικό.”