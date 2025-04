Oι κορυφαίοι της 33ης αγωνιστικής της Euroleague: Πρωταγωνιστές Ναν και Μπαρτσελόνα (vid)

Κορυφαίους σε πόντους και PIR ήταν φυσικά ο Κέντρικ Ναν, που αναδείχθηκε και MVP της αγωνιστικής, μετρώντας 37 πόντους απέναντι στη Μονακό και 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Την πρωτιά στις ασίστ είχε ο Μάρτιν Χέρμανσον, που στην αναμέτρηση της Άλμπα κόντρα στον Ολυμπιακό μοίρασε 10 τελικές πάσες.

Στα ριμπάουντ πρώτος ήταν ο Τζοέλ Πάρα, που είχε 13 και ήταν πρωταγωνιστής στο σπουδαίο διπλό της Μπαρτσελόνα στη έδρα της Φενέρμπαχτσε.

Από το ίδιο ματς έρχεται και ο κορυφαίος στα κλεψίματα, με τον Τζάμπαρι Πάρκερ να έχει 3, με τον Χαλίφα Ντιόπ με τις 3 τάπες να είναι πρώτος στα κοψίματα από το ματς της Μπασκόνια κόντρα στη Βιλερμπάν.

