Ολυμπιακός - Πανιώνιος: Αντιμέτωποι για πρώτη φορά στην προημιτελική φάση

Ολυμπιακός και Πανιώνιος θα κοντραριστούν στην προημιτελική φάση της Stoiximan Greek Basketball League, με τους ιθύνοντες να αναλύουν την προϊστορία των δύο ομάδων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Το πρώτο διήμερο των playoffs της φετινής Stoiximan GBL θα ολοκληρωθεί σήμερα και η δράση της δεύτερης ημέρας θα αρχίσει στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Πανιώνιο Χυμοί Viva (6/4, 15:15, ΕΡΤ3).

Ο Ολυμπιακός έκλεισε την κανονική περίοδο με επτά διαδοχικές νίκες και μπαίνει στα playoffs από τη 2η θέση για 8η φορά στην ιστορία του στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα μετά τις σεζόν 1997-98, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2013-14, 2017-18 και 2023-24. Σε αυτό το σερί νικών, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν παθητικό 71,57 πόντων και κράτησαν τους αντιπάλους τους κάτω από τους 77 στα 6/7.

Η επιστροφή του Πανιωνίου Χυμοί Viva στη Stoiximan GBL, έπειτα από απουσία τεσσάρων χρόνων, συνδυάστηκε με την επάνοδο του και στα playoffs μετά από το 2014. Είναι κάτι που δεν έκανε στις προηγούμενες τέσσερις παρουσίες του στην κατηγορία και το κατάφερε με την επικράτηση του επί του Άρη Midea στα play in.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Οι δρόμοι των δύο ομάδων διασταυρώνονται για πρώτη φορά στα προημιτελικά της διοργάνωσης αφού και οι τρεις συναντήσεις τους στη διαδικασία των playoffs της Stoiximan GBL, ήταν για τα ημιτελικά. Ήταν το 1994, το 2012 και το 2014 με νικητή τον Ολυμπιακό.

Οι διασταυρώσεις του 2-7 δεν παρουσίασαν ποτέ, με τα δεδομένα από το 2003, εξέλιξη κόντρα στις ομάδες που είχαν το πλεονέκτημα της έδρας αφού έκαναν το 20/20. Εκείνες με το μειονέκτημα μάλιστα μέτρησαν μόνο τρεις νίκες σε 43 αγώνες και η τελευταία ήταν από τον Ήφαιστο το 2019 κόντρα στο Περιστέρι Domino’s.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι παρόντες για 20ή φορά στα προημιτελικά των playoffs, από το 2003 και το συγκεκριμένο format. Μετράει το απόλυτο σε προκρίσεις, στις περιπτώσεις που είχε το πλεονέκτημα (16/16) και το απόλυτο με αποκλεισμούς σε εκείνες που είχε το μειονέκτημα έδρας (3/3). Ο συνολικός απολογισμός τους είναι 32 νίκες και οχτώ ήττες.

Οι «κυανέρυθροι» μετρούν έξι κερδισμένες και τρεις χαμένες, προημιτελικές σειρές playoffs, από το 2003, χωρίς να έχουν καταφέρει ποτέ να προκριθούν κόντρα στο μειονέκτημα της έδρας (0/3). Σε αυτήν την κατάσταση μάλιστα μετρούν μόνο ήττες (0-6) αλλά ο συνολικός απολογισμός τους σε αυτήν τη φάση είναι θετικός, με 12 νίκες και επτά ήττες.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στα ματς της κανονικής περιόδου αλλά σε δύο εκ διαμέτρου διαφορετικά παιχνίδια. Σε εκείνο του πρώτου γύρου, ο Πανιώνιος Χυμοί Viva ήταν ανταγωνιστικός ως το τέλος αλλά «λύγισε» από τη σπουδαία εμφάνιση του Σάσα Βεζένκοφ.

15 Δεκεμβρίου 2024

Πανιώνιος-Ολυμπιακός 78-84

Γιώργος Τσαλμπούρης 14π, 3/4τρ, Ρίον Μπράουν 12π, Λάντρι Νόκο 10π, 9ρ. – Σάσα Βεζένκοφ 30π, 6/6β, 9/10δ, 2/3τρ, 9ρ, 38rank, Εβάν Φουρνιέ 16π, Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος 11π, 7κ.φ.

Στο ματς του δεύτερου γύρου ο Ολυμπιακός δεν είχε ανάλογα προβλήματα, κυριάρχησε από την αρχή και έφτασε στην επικράτηση.



23 Μαρτίου 2025

Ολυμπιακός-Πανιώνιος 95-64

Άλεκ Πίτερς 31π, 7/9δ, 3/5τρ, Ναζ Μήτρου-Λονγκ 16π, 2/2δ, 4/6τρ, 8ρ, 4ασ. – Ντέβον Ντάνιελς 11π, 4ρ, Ντέβιν Ντέιβις 11π.

Συνοπτικά οι αριθμοί των αγώνων τους…



ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Α' Εθνική (Από το 1963-64): Ολυμπιακός - Πανιώνιος Χυμοί Viva 76-31

Stoiximan GBL (Από το 1992-93): Ολυμπιακός - Πανιώνιος Χυμοί Viva 49-12



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Α' Εθνική 1970-71: Ολυμπιακός - Πανιώνιος Χυμοί Viva 125-86

Stoiximan GBL 2014-15 (Καν.Περίοδος): Ολυμπιακός - Πανιώνιος Χυμοί Viva 108-65



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

1993-94 (Καν.Περίοδος): Ολυμπιακός - Πανιώνιος Χυμοί Viva 97-82 (Ο Χένρι Τέρνερ είχε 36 για τον Πανιώνιο)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

MILESTONE



* Το Game 2 των Quarterfinals θα οδηγήσει τον Σάσα Βεζένκοφ και στις 200 συμμετοχές στη Stoiximan GBL. Πλησιάζει πια τα 30 αλλά ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έκανε ντεμπούτο σε ηλικία 16 ετών, τριών μηνών και 17 ημερών. Το έκανε στις 23 Οκτωβρίου 2011 ως παίκτης του Άρη Midea στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR (84-72).



FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ



* Οι 31 πόντοι του Άλεκ Πίτερς στο ματς με τον Πανιώνιο Χυμοί Viva εκτός από ρεκόρ καριέρας, είναι και η κορυφαία, εντός έδρας επίδοση από παίκτη του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL, στα τελευταία 24 χρόνια. Η προηγούμενη ήταν του αείμνηστου Αλφόνσο Φορντ με 33 πόντους (Ολυμπιακός-Περιστέρι 80-63, 28/10/2001).



* Ο Πίτερς μάλιστα μέσα από το προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, μπήκε στην πεντάδα των ξένων σκόρερ της ομάδας στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Έφτασε τους 1.048 και προσπέρασε τον Μίλος Τεόντοσιτς που είχε 1.043 στην τετραετία 2007-11.



* Στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου ο Σάσα Βεζένκοφ μπήκε στη 10άδα των αμυντικών ριμπάουντερ του Ολυμπιακού, φτάνοντας τα 465 και ξεπερνώντας τον Γιώργο Σιγάλα που είχε 463 στην πενταετία 1992-97. Παράλληλα ο Βεζένκοφ έγινε ο 11ος που έφτασε τα 600 συνολικά ριμπάουντ με τους «ερυθρόλευκους».

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA

MILESTONE



* Ο Λάντρι Νόκο είναι με διαφορά ο παίκτης του Πανιωνίου Χυμοί Viva με τις περισσότερες εύστοχες βολές στη σεζόν. Χρειάζεται άλλες έξι προκειμένου να γίνει ο 37ος στην ιστορία της ομάδας στη Stoiximan GBL, που θα φτάσει τις 100. Ο τελευταίος που το κατάφερε ήταν ο Ντέβιον Μπέρι που είχε 130 στη σεζόν 2018-19.



FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ



* Ο Νίκος Γκίκας ισοφάρισε την κορυφαία, φετινή επίδοση στον συντελεστή «+/-» μεταξύ των παικτών του Πανιωνίου Χυμοί Viva. Είχε 24 στο ματς των play in με τον Άρη Midea, επίδοση που σημειωσε και ο Κένταλ Σμιθ στο ματς της 4ης αγωνιστικής κόντρα στο Μαρούσι.



* Στο ματς των play in ο Κέντρικ Ρέι έγινε ο 4ος παίκτης των «κυανέρυθρων» στη φετινή Stoiximan GBL που είχε 5+ ασίστ και συνδυάστηκαν με μηδενική επίδοση λαθών (5/0). Είναι κάτι που έκαναν ακόμη ο Νίκος Γκίκας (7/0 με την ΑΕΚ Betsson εκτός έδρας), ο Κένταλ Σμιθ (6/0 με τον ΠΑΟΚ mateco εντός έδρας) και ο Ράιαν Γούλριτζ (5/0 με τον Παναθηναϊκό AKTOR εντός έδρας).



* Ο Πανιώνιος Χυμοί Viva ήταν η ομάδα με τις λιγότερες επιδόσεις 20+ πόντων στην κανονική περίοδο, έχοντας μόλις τέσσερις. Μία τέτοια σημείωσε όμως ο Γιώργος Τσαλμπούρης στο παιχνίδι των play in με τον Άρη Midea.